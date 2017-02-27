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09:12 (мск), источник: Nakanune.ru

Облсуд отклонил апелляцию Гаффнера: диплом депутата окончательно признан «вне закона»

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила без изменений решение суда первой инстанции и отклонила апелляционную жалобу представителя депутата ЗакСО Ильи Гаффнера. Парламентарий пытался через суд доказать законность своего диплома.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, решение суда, вынесенное по иску прокурора, о признании диплома о высшем образовании недействительным, вступило в законную силу.

Напомним, ранее по поручению замгенпрокурора РФ в УрФО Юрия Пономарёва свердловская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об образовании. В ходе надзорных мероприятий прокуратура установила, что в личном деле депутата Законодательного собрания Свердловской области Ильи Гаффнера имеются сведения о получении диплома о дополнительном (к высшему) образовании, выданного негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Урало-Сибирский институт бизнеса». Гаффнеру была присвоена квалификация в области общего менеджмента дополнительно к квалификации «инженер», присвоенной на основании диплома о высшем профессиональном образовании Уральского государственного технического института по специальности «технолог машиностроения».

Вместе с тем согласно информации УрФУ, являющегося правопреемником Уральского государственного технического университета, Гаффнер в списках выпускников не значится, диплом ему не выдавался.

В связи с чем прокуратура направила иск в суд о признании недействительным диплома о дополнительном образовании, выданного Урало-Сибирским институтом бизнеса.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в сентябре прошлого года удовлетворил исковые требования прокурора, признал диплом о получении Ильей Гаффнером дополнительного образования недействительным и обязал его возвратить диплом в Урало-Сибирский институт бизнеса для уничтожения. Депутат обжаловал решение, однако, суд встал на сторону прокуратуры.

Судебный акт вступил в законную силу.

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