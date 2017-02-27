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09:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области на выборах будут работать сурдопереводчики

Кроме того, избирательные участки региона оборудуют для инвалидов.

Сурдопереводчиков могут привлечь к работе на избирательных участках в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе региональной избирательной комиссии, в эфире областных телеканалов могут появиться видеоролики с сурдопереводом и «бегущей строкой», которые будут сообщать местным жителям о готовящихся выборах. Кроме того, ИКВО планирует раздавать волгоградцам памятки об особенностях голосования для граждан с ограниченными возможностями, а также специальные трафареты, выполненные с применением рельефно-точечного шрифта Брайля и предоставлять услуги сурдопереводчиков по Skype на избирательных участках. «Все это, по мнению представителей общественных организаций инвалидов, будет способствовать повышению избирательной активности этой категории граждан. Кроме того, в ближайшее время на сайте избиркома появится раздел для людей с ограниченными возможностями, где для них будет размещена вся информация», — добавили в пресс-службе ИКВО.

«Если избиратель с ограниченными возможностями здоровья планирует голосовать на избирательном участке, то необходимо оказать помощь и создать условия для беспрепятственного посещения им участка», — подчеркнул председатель Избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин. При этом, если гражданин по состоянию здоровья не сможет прийти на избирательный участок, будет реализована процедура голосования на дому.

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