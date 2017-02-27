В Волгоградской области на выборах будут работать сурдопереводчики
Кроме того, избирательные участки региона оборудуют для инвалидов.
Кроме того, избирательные участки региона оборудуют для инвалидов.
Сурдопереводчиков могут привлечь к работе на избирательных участках в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«Если избиратель с ограниченными возможностями здоровья планирует голосовать на избирательном участке, то необходимо оказать помощь и создать условия для беспрепятственного посещения им участка», — подчеркнул председатель Избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин. При этом, если гражданин по состоянию здоровья не сможет прийти на избирательный участок, будет реализована процедура голосования на дому.