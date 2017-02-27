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09:51 (мск), источник: VLADNEWS

Защита мэра Владивостока обжалует решение Басманного суда

Адвокаты подали апелляцию.

Источник: AP 2017

Защита главы Владивостока Игоря Пушкарева обжалует решение Басманного районного суда Москвы от 21 февраля о продлении ареста. Об этом сообщил корреспонденту РИА VladNews адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий.

«Апелляционная жалоба подана мною в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда, — рассказал адвокат. — Жалоба принесена через Басманный райсуд».

Как ране сообщало РИА VladNews, 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву. Суд поддержал ходатайство следствия о продлении ареста мэру приморской столицы еще на 3 месяца, то есть до 30 мая 2017 года. Таким образом, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО № 1 города Москвы «Матросская тишина» уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было. Сам Игорь Пушкарев на суде еще раз заявил, что уверен в своей невиновности.

Напомним, глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года.

Также Басманный суд продлил еще на 3 месяца — до 30 мая — срок домашнего ареста брату главы Владивостока — генеральному директору ООО «Востокцемент» Андрею Пушкареву и срок содержания под стражей директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову, которые проходят по этому делу. Адвокаты Андрея Лушникова и Андрея Пушкарева также подали апелляции.

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