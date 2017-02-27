Делегация Иркутской области примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Российский инвестиционный форум начал работу в Сочи сегодня, 27 февраля. Участие в мероприятии примет делегация Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко. В ее состав вошли заместитель председателя правительства региона — министр экономического развития Антон Логашов, заместитель председателя правительства — руководитель представительства правительства Иркутской области при правительстве Российской Федерации в Москве Евгений Балашов, заместитель министра экономического развития региона Евгений Орачевский. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в рпесс-службе правительства Приангарья.

Сегодня пройдет пленарное заседание, во время которого выступит председатель правительства России Дмитрий Медведев, а также состоится церемония награждения лауреатов конкурса «Премия развития — 2017». Сергей Левченко встретится с генеральным директором, членом совета директоров «METRO Cash&Carry Россия» Джери Калмисом.

«В рамках форума состоятся панельные дискуссии «Промышленные кластеры: региональный аспект», «Лучшие социально-экономические практики. «Готовые решения» для внедрения в регионах», — отметили в пресс-службе.