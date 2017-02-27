Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
10 оскароносных фильмов для просмотра с детьми
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Поступок знаменитой актрисы поразил мужчин по всему миру (видео)
Известный актер умер после операции
Российские военные подняли «лазерный меч»: СМИ о новом оружии РФ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Для смерти ЕС достаточно трех-четырех ударов в 2017 году – СМИ
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10:17 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Делегация Иркутской области примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Форум начнет работать сегодня, 27 февраля.

Источник: IrkutskMedia.ru

Российский инвестиционный форум начал работу в Сочи сегодня, 27 февраля. Участие в мероприятии примет делегация Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко. В ее состав вошли заместитель председателя правительства региона — министр экономического развития Антон Логашов, заместитель председателя правительства — руководитель представительства правительства Иркутской области при правительстве Российской Федерации в Москве Евгений Балашов, заместитель министра экономического развития региона Евгений Орачевский. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в рпесс-службе правительства Приангарья.

Сегодня пройдет пленарное заседание, во время которого выступит председатель правительства России Дмитрий Медведев, а также состоится церемония награждения лауреатов конкурса «Премия развития — 2017». Сергей Левченко встретится с генеральным директором, членом совета директоров «METRO Cash&Carry Россия» Джери Калмисом.

«В рамках форума состоятся панельные дискуссии «Промышленные кластеры: региональный аспект», «Лучшие социально-экономические практики. «Готовые решения» для внедрения в регионах», — отметили в пресс-службе.

Завтра, 28 февраля в рамках инвестиционного форума запланирована встреча председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с главами субъектов России. В этот же день будет подписано соглашение между правительством Иркутской области и правительством Республики Татарстан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах, а также соглашение о сотрудничестве в области развития кино— и телепроизводства на территории Иркутской области между автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», ассоциацией продюсеров кино и телевидения и правительством Иркутской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на понедельник, 27 февраля
«Лунный свет» получил «Оскар» как лучший фильм
Аваков: у Киева есть план по возвращению Крыма и Донбасса
Голодец: зарплаты в РФ не соответствуют квалификации работников
Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей
Кандидат на пост министра ВМС США отказался от должности
Скончался старейший член британского парламента
МЧС России завершило операцию по тушению пожаров в Чили
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь