Владимир Путин назначил председателя Западно-Сибирского военного суда

Президент России Владимир Путин назначил председателем Западно-Сибирского окружного военного суда Александра Красько, говорится в указе, размещенном на портале правовой информации. Красько назначен на шестилетний срок.

Согласно информации на сайте суда, Александр Красько окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, а также — Военный университет министерства обороны Российской Федерации, получив специальность «юриспруденция».

В 1997 году назначен на должность судьи Новосибирского гарнизонного военного суда. В 2001 году стал заместителем председателя этого же суда, а в 2005 году был назначен на должность судьи Западно-Сибирского окружного военного суда.