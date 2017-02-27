Владимир Путин назначил председателя Западно-Сибирского военного суда
Александр Красько назначен на шестилетний срок.
Александр Красько назначен на шестилетний срок.
Президент России Владимир Путин назначил председателем
Согласно информации на сайте суда, Александр Красько окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, а также — Военный университет министерства обороны Российской Федерации, получив специальность «юриспруденция».
В 1997 году назначен на должность судьи Новосибирского гарнизонного военного суда. В 2001 году стал заместителем председателя этого же суда, а в 2005 году был назначен на должность судьи
В 2009 году стал первым заместителем председателя этого же суда. С сентября 2010 года временно исполнял обязанности председателя