Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
Главный конфуз «Оскара»: премию по ошибке вручили не тому фильму
Сергей Лазарев впервые показал сына
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Украинские политики поглумились над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Для смерти ЕС достаточно трех-четырех ударов в 2017 году – СМИ
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
09:57 (мск), источник: ИА REGNUM

Владимир Путин назначил председателя Западно-Сибирского военного суда

Александр Красько назначен на шестилетний срок.

Президент России Владимир Путин назначил председателем Западно-Сибирского окружного военного суда Александра Красько, говорится в указе, размещенном на портале правовой информации. Красько назначен на шестилетний срок.

Согласно информации на сайте суда, Александр Красько окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, а также — Военный университет министерства обороны Российской Федерации, получив специальность «юриспруденция».

В 1997 году назначен на должность судьи Новосибирского гарнизонного военного суда. В 2001 году стал заместителем председателя этого же суда, а в 2005 году был назначен на должность судьи Западно-Сибирского окружного военного суда.

В 2009 году стал первым заместителем председателя этого же суда. С сентября 2010 года временно исполнял обязанности председателя Западно-Сибирского окружного военного суда. Указом президента в феврале 2011 года был назначен председателем Западно-Сибирского окружного военного суда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
«Лунный свет» получил «Оскар» как лучший фильм
Аваков: у Киева есть план по возвращению Крыма и Донбасса
Голодец: зарплаты в РФ не соответствуют квалификации работников
Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей
Кандидат на пост министра ВМС США отказался от должности
Скончался старейший член британского парламента
МЧС России завершило операцию по тушению пожаров в Чили
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь