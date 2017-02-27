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09:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с итальянским регионом Венето

Согласно документу, предприниматели двух регионов смогут выходить на контакт, минуя промежуточные звенья.

Источник: Reuters

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Республика Татарстан и итальянский регион Венето подписали соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами.

Согласно договору, у предпринимателей двух регионов появится возможность взаимодействовать друг с другом без промежуточных звеньев, а также объединить ресурсы, идеи и технологии для развития кооперации в различных секторах производства.

Координатором взаимодействия выступит итальянский профессор архитектуры Франко Гросси, преподающий в Казанском государственном архитектурно-строительном университете.

Проект включает экономическую, политическую и образовательную составляющие.

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