Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с итальянским регионом Венето
Согласно документу, предприниматели двух регионов смогут выходить на контакт, минуя промежуточные звенья.
Согласно документу, предприниматели двух регионов смогут выходить на контакт, минуя промежуточные звенья.
(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Республика Татарстан и итальянский регион Венето подписали соглашение о сотрудничестве между
Согласно договору, у предпринимателей двух регионов появится возможность взаимодействовать друг с другом без промежуточных звеньев, а также объединить ресурсы, идеи и технологии для развития кооперации в различных секторах производства.
Координатором взаимодействия выступит итальянский профессор архитектуры Франко Гросси, преподающий в Казанском государственном
Проект включает экономическую, политическую и образовательную составляющие.