Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с итальянским регионом Венето

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Республика Татарстан и итальянский регион Венето подписали соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами.

Согласно договору, у предпринимателей двух регионов появится возможность взаимодействовать друг с другом без промежуточных звеньев, а также объединить ресурсы, идеи и технологии для развития кооперации в различных секторах производства.

Координатором взаимодействия выступит итальянский профессор архитектуры Франко Гросси, преподающий в Казанском государственном архитектурно-строительном университете.

Проект включает экономическую, политическую и образовательную составляющие.