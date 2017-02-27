В Южной Корее начались финальные слушания по импичменту президента

Сама Пак Кын Хе на слушаниях не появится. Позднее адвокат Пак Кын Хе зачитает ей постановление суда. Ожидается, что суд объявит о своем решении до 13 марта.

СМИ напоминают, что если Конституционный суд поддержит импичмент, и Пак Кын Хе окончательно лишится президентского поста, то в Южной Корее в течение следующих 60 дней должны пройти выборы нового президента.