В Южной Корее начались финальные слушания по импичменту президента

Сама Пак Кын Хе на слушаниях не появится. Позднее адвокат Пак Кын Хе зачитает ей постановление суда. Ожидается, что суд объявит о своем решении до 13 марта.
СМИ напоминают, что если Конституционный суд поддержит импичмент, и Пак Кын Хе окончательно лишится президентского поста, то в Южной Корее в течение следующих 60 дней должны пройти выборы нового президента.
Политический скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того как стало известно, что приближенная президента Цой Сун Силь, не занимая каких-либо постов в администрации, правила ряд текстов президентских выступлений. Кроме этого, Цой Сун Силь обвиняют в переводе пожертвований, полученных по принуждению от ряда крупных компаний, в связанные с ней и с президентом НКО.