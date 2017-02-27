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10:40 (мск), источник: Интерфакс

В Южной Корее начались финальные слушания по импичменту президента

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Конституционный суд Южной Кореи в понедельник приступил к финальной стадии рассмотрения дела президента Пак Кын Хе, в отношении которой 9 декабря 2016 года парламент начал процедуру импичмента, сообщает The Korea Times.

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Сама Пак Кын Хе на слушаниях не появится. Позднее адвокат Пак Кын Хе зачитает ей постановление суда. Ожидается, что суд объявит о своем решении до 13 марта.

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СМИ напоминают, что если Конституционный суд поддержит импичмент, и Пак Кын Хе окончательно лишится президентского поста, то в Южной Корее в течение следующих 60 дней должны пройти выборы нового президента.

Политический скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того как стало известно, что приближенная президента Цой Сун Силь, не занимая каких-либо постов в администрации, правила ряд текстов президентских выступлений. Кроме этого, Цой Сун Силь обвиняют в переводе пожертвований, полученных по принуждению от ряда крупных компаний, в связанные с ней и с президентом НКО.

Комментарии
8
the monster of designing
Укропитек обыкновенный, направь свои желания на Украину, не то деградируешь окончательно. Ты уже при ходьбе руками себе помогаешь?
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А Б
Злоумышление против власти - уже преступление. Таков подход власти к вопросу защиты самой себя.
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маугли
об этом..........
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