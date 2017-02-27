Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
Генсек ООН прокомментировал присоединение Россией Крыма
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Порошенко дал обещание жителям Крыма - СМИ
Наземный «Калибр» не дает покоя американцам – СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Смайлики могут многое рассказать о личности
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10:28 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов возглавил делегацию Башкортостана на Российском инвестфоруме «Сочи-2017»

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов возглавил официальную делегацию республики на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017», который проходит 27—28 февраля.

Руководитель республики примет участие в пленарном заседании форума, встрече Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с главами регионов по вопросам межбюджетной политики и встрече заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича с членами Ассоциации инновационных регионов России.

Программа работы делегации включает рабочие встречи, панельные дискуссии, участие в круглых столах по таким ключевым вопросам социально-экономического развития регионов, как развитие промышленных кластеров, финансирование инфраструктурных проектов, межбюджетные отношения, повышение эффективности инвестиций, взаимодействие институтов развития, внутренний туризм, развитие моногородов, создание комфортной городской среды.

В рамках форума планируется подписание инвестиционных соглашений с рядом крупных компаний и промышленных предприятий.

Российский инвестиционный форум «Сочи» — это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Он инициирован в 2002 году для обсуждения вопросов привлечения инвестиций в регионы. Форум проводится ежегодно при поддержке Правительства России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Голодец: зарплаты в РФ не соответствуют квалификации работников
NYT узнала о планах Трампа увеличить расходы на оборону
Кудрин выступил против идеи облагать налогами труд роботов
«Лунный свет» получил «Оскар» как лучший фильм
В России разрешат заключать трудовые договоры через интернет
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
МЧС России завершило операцию по тушению пожаров в Чили
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
На «Оскаре» объяснили ошибку с объявлением лучшего фильма Уоррен Битти объяснил, почему назвал победителем не «Лунный свет», а «Ла-Ла Ленд»
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь