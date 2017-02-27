Ростовская область принимает участие в российском инвестиционном форуме

В этом году на форуме акцент сделан на региональной политике и совершенствовании инвестиционного и делового климата в российских субъектах.



Ожидается, что договоренности по новым производственным проектам, от металлургии до легкой промышленности, составят большую часть всех соглашений Ростовской области на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи. Кроме того пройдут переговоры по инфраструктурным и девелоперским проектам.



Помимо подписания соглашений, в программе переговоры с российским и зарубежным бизнесом о возможностях привлечения новых инвестиций в донскую экономику. Ростовская делегация презентует бизнесу преференции первой на юге России территории опережающего социально-экономического развития «Гуково».



«У соглашений с инвесторами, которые донской регион намерен привезти с нынешнего Российского инвестиционного форума, есть одна очень важная особенность: более 60% этих соглашений связано с реализацией производственных проектов», — заявил генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы ведомства.



Игорь Бураков добавил, что в рамках форума будут обсуждаться возможности локализации на Дону новых производственных проектов Гринфилд и создание новых индустрий.



Никита Королев, Ъ-Юг.