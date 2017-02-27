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10:26 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов повторно назначил Недзельского руководителем Службы капстроительства

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости (Крым). На должность начальника Службы капитального строительства Республики Крым назначен Василий Недзельский, который до этого занимал пост первого замначальника ведомства.

Источник: AP 2017

Соответствующий указ опубликован на сайте крымского правительства.

В начале февраля глава РК Сергей Аксенов освободил от должности начальника Службы капитального строительства Крыма Ивана Пойду, которого ранее отстранял от работы на время проведения служебной проверки из-за срыва сроков выполнения ФЦП.

«Назначить Недзельского Василия Николаевича на должность начальника Службы капитального строительства Республики Крым, освободив от должности первого заместителя начальника Службы капитального строительства РК», — говорится в указе.

50-летний Василий Недзельский — уроженец Черкасской области. В 1986 году окончил Киевский строительный техникум, в 1991-ом — Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище.

В 2015—2016 годах работал первым заместителем начальника Службы капитального строительства Республики Крым, с апреля 2016 по июль 2016 года занимал пост начальника Службы капстроительства. А с 13 июля 2016 года указом главы Республики Крым вновь перешел на должность первого замглавы службы.

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