Антон Алиханов расскажет на инвестфоруме в Сочи о достижениях и недостатках Калининградской области

«Готовые решения» для внедрения в регионах стартовавшего инвестиционного форума.

В этот же день Антон Алиханов станет участником пленарного заседания под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Завтра, 28 февраля, самый молодой губернатор России выступит на сессии «Повышение эффективности инвестиций — ТОСЭР». Вместе с Антоном Алихановым проблематику Территорий опережающего социально-экономического развития обсудят директор Департамента регионального развития Правительства РФ Лиана Пепеляева, вице-президент Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин, вице-президент ТПП России Владимир Дмитриев, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего востока Александр Крутиков.

Площадка сочинского форума выбрана правительством Калининградской области для подписания двух соглашений: по вопросам развития государственно-частного партнерства и развития в регионе социальной инфраструктуры.

Отметим, российский инвестиционный форум в Сочи — традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Форум проводится при участии Дмитрия Медведева. Главная тема форума в этом году — «Новые проекты для роста».