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10:54 (мск), источник: Янтарный край

Антон Алиханов расскажет на инвестфоруме в Сочи о достижениях и недостатках Калининградской области

В Сочи сегодня, 27 февраля 2017 года, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов принимает участие в сессиях «Промышленный кластеры: региональный аспект», «Общество и власть: совместная работа над региональной повесткой», «Лучшие социально-экономические практики.

Источник: РИА "Новости"

«Готовые решения» для внедрения в регионах стартовавшего инвестиционного форума.

В этот же день Антон Алиханов станет участником пленарного заседания под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Завтра, 28 февраля, самый молодой губернатор России выступит на сессии «Повышение эффективности инвестиций — ТОСЭР». Вместе с Антоном Алихановым проблематику Территорий опережающего социально-экономического развития обсудят директор Департамента регионального развития Правительства РФ Лиана Пепеляева, вице-президент Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин, вице-президент ТПП России Владимир Дмитриев, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего востока Александр Крутиков.

Площадка сочинского форума выбрана правительством Калининградской области для подписания двух соглашений: по вопросам развития государственно-частного партнерства и развития в регионе социальной инфраструктуры.

Отметим, российский инвестиционный форум в Сочи — традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Форум проводится при участии Дмитрия Медведева. Главная тема форума в этом году — «Новые проекты для роста».

Комментарии
1
Бабка Коммунистка
О! Молодой на родину сгонять решил )))
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Антон Алиханов расскажет на инвестфоруме в Сочи о достижениях и недостатках Калининградской области
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