Депутат парламента Приморья Владимир Беспалов отбил покушение на свой мандат

Владивосток, 27 февраля, PrimaMedia.

Депутата Законодательного собрания Приморского края от одномандатного округа № 14, зампреда социального комитета Владимира Беспалова (КПРФ) не смогли лишить мандата. Как сообщил ИА PrimaMedia сам Беспалов, Приморский краевой суд не стал отменять итоги голосования по заявлению единоросса Владимира Авагимяна.

Напомним, истец утверждал, что избиратели могли перепутать Беспалова с представителем «Единой России», так как у коммуниста в одном из агитматериалов присутствовал медведь из эмблемы партии власти. Сам Беспалов, коммунист с 30-летним стажем, считает доводы Авагимяна несостоятельными. Также, по мнению защиты, они не попадают ни под одно установленное законодательством РФ нарушение, согласно которому итоги выборов можно оспорить. Появление иска в штабе коммуниста связывают с нежеланием единоросса мириться с поражением на выборах.

Напомним, что Владимир Беспалов победил на выборах в Законодательное собрание Приморья по одномандатному округу № 14. Отрыв от ближайшего соперника — кандидата от «Единой России» Владимира Авагимяна — составил более 3 тысяч голосов. Стоит отметить, что, будучи кандидатом от КПРФ, Беспалов стал лидером среди своих однопартийцев-кандидатов по числу набранных голосов в свою поддержку. Бывший первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ Беспалов победил, набрав 10 280 голосов.