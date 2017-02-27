Нижегородская администрация рассматривает вопрос смены ряда руководителей департаментов

23 февраля источник рассказал НИА «Нижний Новгород», что директор департамента дорожного хозяйства Андрей Жижин покинет пост. Сергей Миронов сообщил, что «заявление об его увольнении не подписано». «Но могу сказать, что администрация города рассматривает вопрос смены руководителя этого департамента, ориентировочно это может произойти до конца апреля. Перед мэрией сейчас стоят новые задачи, более амбициозные», — отметил Миронов.

Первый заместитель сити-менеджера также добавил, что вопрос назначения новых директоров структурных подразделений администрации рассматривается «не только в формате департамента благоустройства». Кто из руководителей может весной текущего года уйти с поста, Сергей Миронов не уточнил.

Ранее источник НИА «Нижний Новгород» утверждал, что на место Жижина планируется назначить руководителя управления по ремонту и содержанию автомобильных дорог ГУАД Нижегородской области Владимира Рябцева.