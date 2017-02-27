Борис Дубровский обсудил перспективы сотрудничества с главой казахстанской инвесткомпании

Борис Дубровский и Ерболат Досаев обсудили перспективы приграничного сотрудничества Казахстана и Челябинской области, возможности создания совместных предприятий и реализацию механизмов государственно-частного партнерства.

Борис Дубровский отметил, что Челябинскую область и Казахстан связывают многовековые хозяйственные и культурные связи. Глава региона предложил Ерболату Досаеву установить взаимодействие в рамках реализации проекта ВСМ «Челябинск-Екатерибург», инфраструктурных объектов в рамках подготовки к проведению «ЭКСПО-2017» в Астане и саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске.

Губернатор напомнил, что предложения по участию казахстанской стороны в проекте УСМ были им озвучены на прошлогоднем Форуме России и Казахстана в Астане. «Как и две других темы, она требует обсуждения и перевода в практическую плоскость» , — подчеркнул Борис Дубровский.

Кроме того, сотрудничество региона и Национального холдинга рассматривается в создании и развитии совместных предприятий агропромышленного комплекса.