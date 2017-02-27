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11:08 (мск), источник: Om1.ru

Голушко готов поддержать на выборах мэра Омска и Бойко, и Меркулова

Депутат Госдумы от Омской области вышел сегодня с большой пресс-конференцией, на которой не смог избежать острых вопросов и вынужден был заявить о своих политических пристрастиях.

Предстоящие выборы мэра Омска стали сегодня одной из тем на встрече депутата Андрея Голушко с представителями СМИ. Ранее в прессе озвучивались фамилии потенциальных претендентов на мэрское кресло. В ротации значились управляющий омским отделением Сбербанка Игорь Меркулов, министр природных ресурсов Омской области Александр Винокуров, гендиректор «ОмскВодоканала» Сергей Шелест, первый заместитель мэра Сергей Фролов и председатель правления АО «ГК «Титан» Валерий Бойко.

Причем считалось, что именно Шелест является креатурой самого депутата Голушко, хотя позднее он решил поддержать более компромиссную фигуру Бойко, не вызывающую столь острой протестной реакции среди местных элит.

Андрей Голушко, депутат Госдумы от Омской области:

 — Я не наблюдал войну элит. Считаю, что задача мэра мирить элиты будет восемнадцатой задачей среди тех, которые ему предстоит выполнить. Сейчас звучит много фамилий. Но право определиться по кандидатуре предоставлено губернатору. Из тех кого вы назвали: Фролов, Шелест, Бойко и Меркулов адекватны все, чтобы быть главой города. Меркулову будет сложно перейти от дебетов и кредитов к мусору. Но он талантливый руководитель. Шелест, Бойко и Фролов настоящие профессионалы. Если кто-то из них возглавит город, то я подставлю свое плечо.

Ранее в прессу просачивалась информация о том, что возможное выдвижение Бойко, занимавшего должность заместителя губернатора при бывшем главе региона Леониде Полежаеве, может быть связано с активностью экс-губернатора и самого депутата Голушко. При этом, комментируя возможное выдвижение на мэрский пост одного из своих людей, Голушко был традиционно скромен и перефразировал известное высказывание генерала де Голля.

Андрей Голушко:

 — Как сказал бы Шарль де Голль: «О том что я делаю, я узнаю из утренних газет». Что касается моего тандема с Полежаевым, я готов с ним вместе двигать Бойко. По крайней мере, когда ему понадобился молодой талантливый заместитель, такой появился.

При этом Голушко крайне негативно отозвался о результатах прошедших выборах в Госдуму и Заксобарние, отметив, что ответственность за этот результат лежит и на городских властях.

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