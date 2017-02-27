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11:35 (мск), источник: dostup1.ru

Назначена врио Управления Росреестра по Челябинской области

Данный пост временно заняла Ольга Смирных.

Назначена врио руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области — данный пост 27 февраля заняла Ольга Смирных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию ведомства.

Заместитель руководителя Управления Росреестра Ольга Смирных назначена исполняющей обязанности главы ведомства на срок временного перевода руководителя Управления Игоря Цыганаша на должность начальника Управления Росреестра по Свердловской области.

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