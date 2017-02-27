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12:05 (мск), источник: 112.ua

Янукович рассказал, каким видит свое будущее: Никаких больших амбиций

«Я обязан сегодня политическими методами занимать активную позицию, для того, чтобы добиться прекращения войны в Украине», — заявил экс-президент.

Источник: 112.ua

Бывший президент Украины Виктор Янукович в интервью российским и украинским журналистам рассказал, каким видит свое будущее.

«У меня нет никаких иллюзий, или, как говорят, амбиций каких-то больших. Я просто обязан сегодня занимать принципиальную позицию, потому что по-другому, я, как человек, не могу поступить. Я обязан сегодня политическими методами занимать активную позицию, для того, чтобы добиться прекращения войны в Украине, начала восстановления разрушенного Донбасса, моей малой родины, где я родился и прижил более 50 лет», — сказал он.

Напомним, Виктор Янукович подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведении агрессивной войны.

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