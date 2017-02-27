Янукович рассказал, каким видит свое будущее: Никаких больших амбиций
«Я обязан сегодня политическими методами занимать активную позицию, для того, чтобы добиться прекращения войны в Украине», — заявил
«Я обязан сегодня политическими методами занимать активную позицию, для того, чтобы добиться прекращения войны в Украине», — заявил
Бывший президент Украины Виктор Янукович в интервью российским и украинским журналистам рассказал, каким видит свое будущее.
«У меня нет никаких иллюзий, или, как говорят, амбиций
Напомним, Виктор Янукович подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведении агрессивной войны.