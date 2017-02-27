ДНР/ЛНР пригрозили взять под контроль предприятия украинской юрисдикции

«Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты. Мы будем перестраивать все производственные процессы, и ориентировать их на рынок России и других стран. Именно это и было одним из наших первых программных обещаний в момент провозглашения наших Республик», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что блокада Донбасса приводит к нарушению работы многих предприятий региона.