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11:56 (мск), источник: Капитал

ДНР/ЛНР пригрозили взять под контроль предприятия украинской юрисдикции

Если блокада Донбасса не прекратится, самопровозглашенные «Донецкая и Луганская республики» введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестанут поставлять в Украину уголь.

Источник: Капитал

Об этом сообщает издание ДАН со ссылкой на заявление Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, передает РБК-Украина.

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«Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты. Мы будем перестраивать все производственные процессы, и ориентировать их на рынок России и других стран. Именно это и было одним из наших первых программных обещаний в момент провозглашения наших Республик», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что блокада Донбасса приводит к нарушению работы многих предприятий региона.

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