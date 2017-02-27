Мэр Сочи рассказал о главном проекте города на Инвестфоруме-2017

Краснодар. 27 фев. — Новая Кубань. Главным инвестиционным проектом в этом году стал Ипподром, который планируют построить на землях совхоза «Россия». Там будет создан целый развлекательный комплекс с гостиницами, зонами отдыха. Стоимость проекта Пахомов не раскрыл.



Также градоначальник олимпийской столицы признался, что перенос даты форума с октября на февраль пошел на пользу курорту, так как зимой туристы едут в основном в Красную Поляну, в то время как Имеритинская низменность не загружена людьми.