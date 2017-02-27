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11:59 (мск), источник: Губерния онлайн

Подследственный глава поселка Новый Ургал в Хабаровском крае вернулся в местную администрацию

Подозреваемый в превышении полномочий Анатолий Панов был выпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Главу поселка Новый Ургал в Хабаровском крае, подозреваемого в превышении должностных полномочий, выпустили из-под домашнего ареста, и он вернулся на свое рабочее место. Подследственному мэру поселка изменили меру пресечения на подписку о невыезде, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что уголовное дело в отношении главы Нового Ургала было возбуждено в ноябре прошлого года. Анатолия Панова арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий: по мнению прокуратуры, с 2013 по 2016 год глава поселения предоставил четыре муниципальных квартиры людям, которые не нуждались в социальном жилье.

Под домашним арестом руководитель поселковой администрации провел два месяца, после чего суд изменил ему меру пресечения. В региональном управлении следкома уточнили, что расследование уголовного дела продолжается.

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