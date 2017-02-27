Голушко не теряет надежды сделать улицу Ленина пешеходной при новом мэре
В этом его могут поддержать и некоторые горожане, но не большинство, зная цену стояния в пробках.
В этом его могут поддержать и некоторые горожане, но не большинство, зная цену стояния в пробках.
Депутат Андрей Голушко, представляющий Омскую область в Госдуме РФ, уже не раз высказывался насчет преобразования улицы Ленина в пешеходную зону хотя бы на выходные. Однако в муниципалитете это предложение неизменно отвергается, а также не получила идея поддержки у представителей «ИдеалСтроя», реконструировавшего Любинский проспект на средства «Газпрома».
— Улицу Ленина я предлагал закрыть на выходные. Но разбудить Шалака (Владимира, директора департамента культуры мэрии Омска, — прим. ред.) не удалось. Ну, такое там сонное царство! — высказывался ранее Голушко.
— В праздники центральные улицы страдают от перекрытия Любинского проспекта. Вы думаете, мы такие здравые, что возьмем и перекроем эту улицу? — комментировал предложение первый
На сегодняшней
— У нас иногда чиновники начинают бояться собственной смелости. Закрывали же улицу Ленина на двое суток. Там гуляли люди. Надеюсь, новое руководство пересмотрит свою позицию и сделает улицу Ленина пешеходной, — заявил спикер.