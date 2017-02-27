Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
Скончался российский двукратный олимпийский чемпион
10 оскароносных фильмов для просмотра с детьми
Собчак против Брежневой: последний шанс
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Порошенко дал обещание жителям Крыма - СМИ
Наземный «Калибр» не дает покоя американцам – СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Смайлики могут многое рассказать о личности
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
11:52 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии установлен порядок подготовки концессионных соглашений

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане установлен порядок подготовки концессионных соглашений в отношении объектов, находящихся в собственности республики. Соответствующее постановление Правительства РБ опубликовано 27 февраля на Официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан.

Согласно документу, предусматривается утверждение перечня уполномоченных органов исполнительной власти региона по разработке концессионных соглашений и рассмотрению предложений лиц, выступающих с инициативой их заключения, по направлениям деятельности, связанной с использованием объектов концессионного соглашения.

Документ также определяет порядок межведомственного взаимодействия, в зависимости от инициатора концессионного соглашения — частного лица или органа исполнительной власти республики.

Кроме того, устанавливается порядок межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти республики при формировании и утверждении перечня объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать региону, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Голодец: зарплаты в РФ не соответствуют квалификации работников
NYT узнала о планах Трампа увеличить расходы на оборону
Кудрин выступил против идеи облагать налогами труд роботов
«Лунный свет» получил «Оскар» как лучший фильм
В России разрешат заключать трудовые договоры через интернет
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
МЧС России завершило операцию по тушению пожаров в Чили
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
На «Оскаре» объяснили ошибку с объявлением лучшего фильма Уоррен Битти объяснил, почему назвал победителем не «Лунный свет», а «Ла-Ла Ленд»
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь