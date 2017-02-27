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12:03 (мск), источник: РИА Крым

Алуштинские депутаты избрали главу горсовета

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости (Крым). На внеочередной сессии Алуштинского горсовета депутаты утвердили на должность главы муниципального образования — председателя городского совета Бориса Егорова, который ранее занимал пост заместителя главы горсовета. Об этом сообщается на официальном сайте муниципального образования.

Источник: Reuters

За кандидатуру Егорова проголосовало 19 из 20 депутатов, один — воздержался.

Вступая в должность главы муниципалитета, Егоров поблагодарил своих коллег за оказанное доверие и произнес клятву жителям муниципального образования. Присутствующая на заседании депутат Государственного совета Республики Крым Галина Коноваленко торжественно вручила Егорову удостоверение председателя городского совета.

«Хочу пожелать всем присутствующим в этом зале продолжения того сотрудничества, которое всегда было в нашем муниципальном образовании. Результаты, которые имеет сегодня округ Алушта — это результаты совместной работы. И чем активнее мы будем работать, чем больше будем помогать друг другу — тем результаты работы будут лучше», — цитирует пресс-служба слова Коноваленко.

Как сообщал РИА Новости (Крым), ранее пост председателя горсовета занимала Галина Огнева, которую 17 февраля Алуштинский горсовет избрал главой администрации города.

В январе 2017 года депутаты горсовета Алушты одобрили досрочное прекращение полномочий главы администрации города Игоря Сотова, которого в декабре 2016-го отстранил от должности глава Крыма Сергей Аксенов.

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