Алуштинские депутаты избрали главу горсовета

За кандидатуру Егорова проголосовало 19 из 20 депутатов, один — воздержался.

Вступая в должность главы муниципалитета, Егоров поблагодарил своих коллег за оказанное доверие и произнес клятву жителям муниципального образования. Присутствующая на заседании депутат Государственного совета Республики Крым Галина Коноваленко торжественно вручила Егорову удостоверение председателя городского совета.

«Хочу пожелать всем присутствующим в этом зале продолжения того сотрудничества, которое всегда было в нашем муниципальном образовании. Результаты, которые имеет сегодня округ Алушта — это результаты совместной работы. И чем активнее мы будем работать, чем больше будем помогать друг другу — тем результаты работы будут лучше», — цитирует пресс-служба слова Коноваленко.

Как сообщал РИА Новости (Крым), ранее пост председателя горсовета занимала Галина Огнева, которую 17 февраля Алуштинский горсовет избрал главой администрации города.

В январе 2017 года депутаты горсовета Алушты одобрили досрочное прекращение полномочий главы администрации города Игоря Сотова, которого в декабре 2016-го отстранил от должности глава Крыма Сергей Аксенов.