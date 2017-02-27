Администрация Нижнего Новгорода планирует ввести 27 новых маршрутов взамен 31 отменяемого

«На сегодняшний день уже рассматривается порядка 27 маршрутов взамен 31 отменяемого. Нами сформирована дорожная карта по выходу на конкурсную процедуру. Ориентировочно это случится весной этого года. На данный момент мы находимся в спорах с перевозчиками и антимонопольной службой. Я думаю, вопрос этот урегулируется до лета», — сказал он.

Администрация города упразднит 31 действующий сейчас автобусный маршрут в конце апреля 2017 года. Решение о реорганизации маршрутной сети было принято в июле 2016 года.

Необходимость пересмотра действующей маршрутной сети общественного транспорта в городе назрела давно. С 1990 по 2016 год наземный пассажирский транспорт во многом существовал бессистемно. Научно-исследовательская работа, проведенная в рамках разработки комплексной транспортной схемы, выявила значительный переизбыток пассажирского транспорта. На сегодняшний день в Нижнем Новгороде ежедневно выходит на улицы более 2000 единиц подвижного состава, из которых порядка 500, по данным Госавтоинспекции, работают на линии нелегально.

УФАС считает действия муниципалитета неправомерными. Антимонопольная служба выдала предписание отменить постановление, ограничивающее число городских маршрутов. На данный момент администрация Нижнего Новгорода оспаривает это решение в суде.