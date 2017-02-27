Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как одевать ребенка весной: советы мам
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Известный актер умер после операции
Борт "Аэрофлота" с горящим двигателем сел в Цюрихе
В Киеве сказали, почему не прекратят обстреливать Донбасс - СМИ
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Савченко: лучше бы Украиной управлял Путин, а не Порошенко
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
12:09 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Администрация Нижнего Новгорода планирует ввести 27 новых маршрутов взамен 31 отменяемого

Администрация Нижнего Новгорода планирует ввести как минимум 27 новых маршрутов взамен 31 отменяемого. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов.

«На сегодняшний день уже рассматривается порядка 27 маршрутов взамен 31 отменяемого. Нами сформирована дорожная карта по выходу на конкурсную процедуру. Ориентировочно это случится весной этого года. На данный момент мы находимся в спорах с перевозчиками и антимонопольной службой. Я думаю, вопрос этот урегулируется до лета», — сказал он.

Администрация города упразднит 31 действующий сейчас автобусный маршрут в конце апреля 2017 года. Решение о реорганизации маршрутной сети было принято в июле 2016 года.

Необходимость пересмотра действующей маршрутной сети общественного транспорта в городе назрела давно. С 1990 по 2016 год наземный пассажирский транспорт во многом существовал бессистемно. Научно-исследовательская работа, проведенная в рамках разработки комплексной транспортной схемы, выявила значительный переизбыток пассажирского транспорта. На сегодняшний день в Нижнем Новгороде ежедневно выходит на улицы более 2000 единиц подвижного состава, из которых порядка 500, по данным Госавтоинспекции, работают на линии нелегально.

УФАС считает действия муниципалитета неправомерными. Антимонопольная служба выдала предписание отменить постановление, ограничивающее число городских маршрутов. На данный момент администрация Нижнего Новгорода оспаривает это решение в суде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Голодец: зарплаты в РФ не соответствуют квалификации работников
NYT: Трамп намерен увеличить расходы на оборону
Государственные облигации для населения выпустят в апреле
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
В России разрешат заключать трудовые договоры в электронном виде
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
МЧС России завершило операцию по тушению пожаров в Чили
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
«Главный неудачник» премии «Оскар» наконец-то выиграл 21 номинация и работа над фильмом «По соображениям совести» наконец-то принесла Кевину О'Коннеллу заветную статуэтку
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь