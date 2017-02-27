Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Сергей Лазарев впервые показал сына
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Известный актер умер после операции
Борт "Аэрофлота" с горящим двигателем сел в Цюрихе
Донбасс ставит Киеву ультиматум: срок – один день – СМИ
Порошенко дал обещание жителям Крыма - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Савченко: лучше бы Украиной управлял Путин, а не Порошенко
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
12:30 (мск), источник: Капитал

В «ЛНР» сделали рубль официальной денежной единицей

«Власти» так называемой Луганской народной республики назначили российский рубль официальной денежной единицей.

Источник: Капитал

Об этом сообщает пресс-служба «Совета министерств ЛНР», передает Обозреватель.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что оно было принято в целях стабилизации финансово-денежной системы, а также в связи с осуществлением финансовых операций на территории «ЛНР» преимущественно в российских рублях.

Согласно решению так называемых властей, соответствующее постановление окончательно вступит в силу с 1 марта 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Украине стартовали весенне-полевые работы
Голодец: зарплаты в РФ не соответствуют квалификации работников
NYT: Трамп намерен увеличить расходы на оборону
Государственные облигации для населения выпустят в апреле
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
В России разрешат заключать трудовые договоры в электронном виде
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
МЧС России завершило операцию по тушению пожаров в Чили
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
«Главный неудачник» премии «Оскар» наконец-то выиграл 21 номинация и работа над фильмом «По соображениям совести» наконец-то принесла Кевину О'Коннеллу заветную статуэтку
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь