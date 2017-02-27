В «ЛНР» сделали рубль официальной денежной единицей
«Власти» так называемой Луганской народной республики назначили российский рубль официальной денежной единицей.
«Власти» так называемой Луганской народной республики назначили российский рубль официальной денежной единицей.
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В пояснительной записке к постановлению говорится, что оно было принято в целях стабилизации
Согласно решению так называемых властей, соответствующее постановление окончательно вступит в силу с 1 марта 2017 года.