В «ЛНР» сделали рубль официальной денежной единицей

Об этом сообщает пресс-служба «Совета министерств ЛНР», передает Обозреватель.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что оно было принято в целях стабилизации финансово-денежной системы, а также в связи с осуществлением финансовых операций на территории «ЛНР» преимущественно в российских рублях.

Согласно решению так называемых властей, соответствующее постановление окончательно вступит в силу с 1 марта 2017 года.