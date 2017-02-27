Голушко заявил, что метро в Омске не будет никогда, зато аэропорт реконструируют

Аэропорт «Омск-Центральный» будет в ближайшее время реконструирован. Взлетную полосу удлинят, чтобы по ней могли беспрепятственно взлетать «Боинги», поднимут локатор и расширят сам периметр площадки. В итоге под траекторией взлета и посадки можно будет строить многоэтажки, и на омской земле можно будет спокойно принимать тяжелый транспорт. Об этом сегодня заявил депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко.

Он отметил, что проблемой модернизации аэропорта сейчас активно занимается заместитель губернатора Омской области Игорь Бондарев. Предполагается, что в 2018 году Минтранс России выделит деньги на обустройство аэропорта, чтобы помимо всего прочего, можно было вести многоэтажное строительство, но конкретных сумм депутат не назвал. При этом известно, что проект на удлинение полосы был готов еще в 2001—2002 годах, но он не реализовывался из-за другой пафосной идеи, которой в тот момент были одержимы омские власти: строительства нового аэропорта «Омск-Федоровка», который планировалось разместить за городом. Новый транспортный узел так и не построили, при этом представитель Госдумы весьма скептически отнесся к этой идее.

Андрей Голушко, депутат Госдумы:

— Мы не полетим с нового аэропорта при нашей жизни. Нам нужно три миллиона пассажиров, а у нас всего 900 тысяч по прошлому году. А у нас было падение в 1990-е годы до 240 тысяч в год. А три миллиона мы никогда не возили. Только тогда аэропорт «Федоровка» станет самоокупаемым.

Депутат отметил, что вопрос пассажиропотока и полетов упирается в финансы и деловую активность региона. Поэтому международные площадки уровня Кольцово (Екатеринбург) и Толмачево (Новосибирск) у нас не появятся никогда.

Андрей Голушко:

— Омск — небогатый город. Надо упахиваться, чтобы жить лучше. Полежаев (экс-губернатор Омской области, прим. ред) всегда спорил, что у нас самый низкий уровень потребительской корзины Это нехорошо. Потому что у нас неплатежеспособное население. Мы отстаем от Екатеринбурга. Самое главное, на чем мы должны сосредотачиваться — это уровень платежеспособности населения.

При этом депутат скептически отнесся и к другому известному инфраструктурному проекту — омскому метро, которое строили больше 20 лет, но завершить так и не смогли.

Андрей Голушко:

— С метро я вижу. Его не будет никогда. Вучика я уже привозил. Он нарисовал красивый проект легкорельсового транспорта. Цена 12−13 миллиардов рублей, которые на 26 процентов снижают загруженность омских улиц. Но это так и не было реализовано.

Напомним, в марте 2014 года американский профессор Вукан Вучик презентовал в Омске схему легкорельсового транспорта, заменяющую метро, но, несмотря на то, что проект обходился в два раза дешевле метро, метротрам омские власти не воодушевил и скоростной трамвай в городе так и не появился.