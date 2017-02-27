Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
Покупку жилья за наличные планируют ограничить
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Известный актер умер после операции
Борт "Аэрофлота" с горящим двигателем сел в Цюрихе
В Киеве сказали, почему не прекратят обстреливать Донбасс - СМИ
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Савченко: лучше бы Украиной управлял Путин, а не Порошенко
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
13:14 (мск), источник: Om1.ru

Голушко заявил, что метро в Омске не будет никогда, зато аэропорт реконструируют

Депутат Госдумы от Омской области открыл омичам страшную правду относительно судьбы самых громких инфраструктурных проектов. Метро не будет и нового аэропорта тоже.

Источник: Om1.ru

Аэропорт «Омск-Центральный» будет в ближайшее время реконструирован. Взлетную полосу удлинят, чтобы по ней могли беспрепятственно взлетать «Боинги», поднимут локатор и расширят сам периметр площадки. В итоге под траекторией взлета и посадки можно будет строить многоэтажки, и на омской земле можно будет спокойно принимать тяжелый транспорт. Об этом сегодня заявил депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко.

Он отметил, что проблемой модернизации аэропорта сейчас активно занимается заместитель губернатора Омской области Игорь Бондарев. Предполагается, что в 2018 году Минтранс России выделит деньги на обустройство аэропорта, чтобы помимо всего прочего, можно было вести многоэтажное строительство, но конкретных сумм депутат не назвал. При этом известно, что проект на удлинение полосы был готов еще в 2001—2002 годах, но он не реализовывался из-за другой пафосной идеи, которой в тот момент были одержимы омские власти: строительства нового аэропорта «Омск-Федоровка», который планировалось разместить за городом. Новый транспортный узел так и не построили, при этом представитель Госдумы весьма скептически отнесся к этой идее.

Андрей Голушко, депутат Госдумы:

— Мы не полетим с нового аэропорта при нашей жизни. Нам нужно три миллиона пассажиров, а у нас всего 900 тысяч по прошлому году. А у нас было падение в 1990-е годы до 240 тысяч в год. А три миллиона мы никогда не возили. Только тогда аэропорт «Федоровка» станет самоокупаемым.

Депутат отметил, что вопрос пассажиропотока и полетов упирается в финансы и деловую активность региона. Поэтому международные площадки уровня Кольцово (Екатеринбург) и Толмачево (Новосибирск) у нас не появятся никогда.

Андрей Голушко:

 — Омск — небогатый город. Надо упахиваться, чтобы жить лучше. Полежаев (экс-губернатор Омской области, прим. ред) всегда спорил, что у нас самый низкий уровень потребительской корзины Это нехорошо. Потому что у нас неплатежеспособное население. Мы отстаем от Екатеринбурга. Самое главное, на чем мы должны сосредотачиваться — это уровень платежеспособности населения.

При этом депутат скептически отнесся и к другому известному инфраструктурному проекту — омскому метро, которое строили больше 20 лет, но завершить так и не смогли.

Андрей Голушко:

 — С метро я вижу. Его не будет никогда. Вучика я уже привозил. Он нарисовал красивый проект легкорельсового транспорта. Цена 12−13 миллиардов рублей, которые на 26 процентов снижают загруженность омских улиц. Но это так и не было реализовано.

Напомним, в марте 2014 года американский профессор Вукан Вучик презентовал в Омске схему легкорельсового транспорта, заменяющую метро, но, несмотря на то, что проект обходился в два раза дешевле метро, метротрам омские власти не воодушевил и скоростной трамвай в городе так и не появился.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Голушко заявил, что метро в Омске не будет никогда, зато аэропорт реконструируют
Голодец: зарплаты в РФ не соответствуют квалификации работников
NYT: Трамп намерен увеличить расходы на оборону
Государственные облигации для населения выпустят в апреле
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
В России разрешат заключать трудовые договоры в электронном виде
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
МЧС России завершило операцию по тушению пожаров в Чили
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
«Главный неудачник» премии «Оскар» наконец-то выиграл 21 номинация и работа над фильмом «По соображениям совести» наконец-то принесла Кевину О'Коннеллу заветную статуэтку
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь