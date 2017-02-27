Депутат Госдумы Чепа: плана Киева по Крыму «нет и быть не может»

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью украинскому телеканалу «1+1» заявил, что Киев имеет конкретный план по возвращению Крыма и Донбасса под свой контроль, и в этом плане территориальная целостность Украины не является предметом обсуждений. По его мнению, проблему возвращения Крыма и Донбасса можно решить быстро и дипломатическим, а не военным путем.

«Никакого реального плана нет, и быть не может. Все прекрасно в мире понимают, что Крым — это российская территория. А пути решения проблемы на востоке Украины — они открыты, они понятны. Этот план называется “минские соглашения”, которые украинской стороной абсолютно не выполняются. Пусть Аваков откроет минское соглашение, перечитает, и этот план и будет планом мирного урегулирования на востоке Украины. Его надо выполнять, и этих договоренностей надо придерживаться, а не искать виноватых, как они пытаются свалить все на Россию», — сказал Чепа РИА Новости.

Депутат добавил, что заявления Авакова — «не что иное, как блеф», «попытки получить некие политические преференции в свой адрес». Чепа связывает такое поведение главы МВД Украины с непростой внутриполитической ситуацией в стране, где «назревает очередной Майдан».