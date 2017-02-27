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13:00 (мск), источник: Nakanune.ru

Южноуральские депутаты Госдумы работают в Челябинской области

Южноуральские депутаты Госдумы с 27 февраля по 5 марта работают в Челябинской области. Парламентарии проведут встречи с избирателями, приемы и примут участие в общественных мероприятиях.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

28 февраля Виталий Бахметьев и Дмитрий Вяткин примут участие в заседании Магнитогорского городского собрания депутатов. В этот же день Андрей Барышев проведет встречу со студентами Института ветеринарной медицины ЮУрГАУ на тему развития сельского хозяйства. Владимир Бурматов встретится с жителями округа по вопросу капремонта и благоустройства, а позже примет участие в праздничном мероприятии к 20-летию Комитета репрессированных Металлургического района.

1 марта Олег Колесников примет участие в круглом столе по вопросам работы с детьми с ограниченными возможностями.

2 марта Андрей Барышев примет участие в круглом столе по обсуждению законодательства в сфере ЖКХ.

Виталий Бахметьев 3 марта проведет встречу с главой города Сергеем Бердниковым по реализации наказов избирателей в 2017 году, а также примет участие в рабочей группе по рассмотрению законопроектов, внесенных в Госдуму.

В субботу, 4 марта, Андрей Барышев будет участвовать в пленуме Совета ветеранов Металлургического района города, а также в праздничном концерте, посвященном 8 марта для жителей округа.

В целом, можно сказать, что в «володинской» Госдуме график у депутатов во время региональной недели крайне насыщенный. При этом, судя по анонсу «ЕР», лишь «москвичка», председатель совета директоров журнала «Культура» Елена Ямпольская проведет, помимо приема граждан, одну-единственную публичную встречу в регионе избрания — примет участие в расширенном заседании коллегии по культуре.

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