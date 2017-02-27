Южноуральские депутаты Госдумы работают в Челябинской области
Южноуральские депутаты Госдумы с 27 февраля по 5 марта работают в Челябинской области. Парламентарии проведут встречи с избирателями, приемы и примут участие в общественных мероприятиях.
Южноуральские депутаты Госдумы с 27 февраля по 5 марта работают в Челябинской области. Парламентарии проведут встречи с избирателями, приемы и примут участие в общественных мероприятиях.
Об этом Накануне.RU сообщили в
28 февраля Виталий Бахметьев и Дмитрий Вяткин примут участие в заседании Магнитогорского городского собрания депутатов. В этот же день Андрей Барышев проведет встречу со студентами Института ветеринарной медицины ЮУрГАУ на тему развития сельского хозяйства. Владимир Бурматов встретится с жителями округа по вопросу капремонта и благоустройства, а позже примет участие в праздничном мероприятии к 20-летию Комитета репрессированных Металлургического района.
1 марта Олег Колесников примет участие в круглом столе по вопросам работы с детьми с ограниченными возможностями.
2 марта Андрей Барышев примет участие в круглом столе по обсуждению законодательства в сфере ЖКХ.
Виталий Бахметьев 3 марта проведет встречу с главой города Сергеем Бердниковым по реализации наказов избирателей в 2017 году, а также примет участие в рабочей группе по рассмотрению законопроектов, внесенных в Госдуму.
В субботу, 4 марта, Андрей Барышев будет участвовать в пленуме Совета ветеранов Металлургического района города, а также в праздничном концерте, посвященном 8 марта для жителей округа.
В целом, можно сказать, что в «володинской» Госдуме график у депутатов во время региональной недели крайне насыщенный. При этом, судя по анонсу «ЕР», лишь «москвичка», председатель совета директоров журнала «Культура» Елена Ямпольская проведет, помимо приема граждан,