Первый претендент на омский горсовет уже обещает побороть снег
В штаб «Единой России» поступила первая заявка на участие в праймериз в омский горсовет.
В штаб «Единой России» поступила первая заявка на участие в праймериз в омский горсовет.
По информации «СуперОмска», им стал 34-летний Аркадий Абрамов, глава Фонда
«СуперОмск» поинтересовался у
Отметим, что прием заявок на участие в предварительном голосовании для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Омского городского Совета стартовал 26 февраля и закончится 27 апреля.
Прием заявлений на участие в предварительном голосовании ведётся по адресу: ул. Волочаевская, 11, каб № 9. Документы принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, перерыв