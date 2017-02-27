Первый претендент на омский горсовет уже обещает побороть снег

По информации «СуперОмска», им стал 34-летний Аркадий Абрамов, глава Фонда социально-экономического развития омского региона «Будущее».

«СуперОмск» поинтересовался у пресс-службы Омского регионального отделения «Единой России» о планах кандидата в случае его победы на выборах. Там заявили, что Аркадий Абрамов, в частности, пообещал бороться со снегом зимой, а летом — заняться ремонтом дорог.

Отметим, что прием заявок на участие в предварительном голосовании для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Омского городского Совета стартовал 26 февраля и закончится 27 апреля.