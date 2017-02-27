Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
Покупку жилья за наличные планируют ограничить
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Известный актер умер после операции
Борт "Аэрофлота" с горящим двигателем сел в Цюрихе
В Киеве сказали, почему не прекратят обстреливать Донбасс - СМИ
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Савченко: лучше бы Украиной управлял Путин, а не Порошенко
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
13:03 (мск), источник: РИАЦ

Губернатор потребовал проинспектировать состояние дорог, отремонтированных за последние три года

Приведение в порядок дорог и благоустройство территорий стали главной темой оперативного совещания, которое провел сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

— В течение двух недель необходимо проверить все объекты, приведенные в порядок в 2014, 15 и 16 годах. При выявлении недостатков — установить сроки ликвидации погрешностей за счет подрядных организаций, выполнявших эти работы, согласно гарантийным обязательствам, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Губернатор поставил задачу главам муниципальных образований и специалистам комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области обратить особое внимание на дороги, где работы еще не проводились. Поврежденные участки должны быть обновлены, при этом ямочный ремонт необходимо максимально заменить восстановлением «картами». Также предстоит обновить разметку и знаки.

Комитету финансов Волгоградской области поручено составить план финансирования дорожных работ и выполнить его в полном объеме.

По благоустройству территорий всем профильным ведомствам и муниципалитетам дано задание разработать и реализовать план по приведению в порядок улиц, дворов, мест общего пользования.

— В кратчайший срок необходимо завершить подготовку документации и проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков на объекты, подлежащие ремонту в 2017 году, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Это касается и дорог, и дворовых территорий, благоустройства муниципальных образований и поселений.

Также до 1 апреля предстоит провести смотр специализированной техники, проверить ее готовность к работе в весенне-летний сезон.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Дзержинском районе Волгограда ликвидировали наркопритон
Голодец: зарплаты в РФ не соответствуют квалификации работников
NYT: Трамп намерен увеличить расходы на оборону
Государственные облигации для населения выпустят в апреле
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
В России разрешат заключать трудовые договоры в электронном виде
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
МЧС России завершило операцию по тушению пожаров в Чили
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
«Главный неудачник» премии «Оскар» наконец-то выиграл 21 номинация и работа над фильмом «По соображениям совести» наконец-то принесла Кевину О'Коннеллу заветную статуэтку
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь