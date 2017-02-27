Губернатор потребовал проинспектировать состояние дорог, отремонтированных за последние три года

— В течение двух недель необходимо проверить все объекты, приведенные в порядок в 2014, 15 и 16 годах. При выявлении недостатков — установить сроки ликвидации погрешностей за счет подрядных организаций, выполнявших эти работы, согласно гарантийным обязательствам, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Губернатор поставил задачу главам муниципальных образований и специалистам комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области обратить особое внимание на дороги, где работы еще не проводились. Поврежденные участки должны быть обновлены, при этом ямочный ремонт необходимо максимально заменить восстановлением «картами». Также предстоит обновить разметку и знаки.

Комитету финансов Волгоградской области поручено составить план финансирования дорожных работ и выполнить его в полном объеме.

По благоустройству территорий всем профильным ведомствам и муниципалитетам дано задание разработать и реализовать план по приведению в порядок улиц, дворов, мест общего пользования.

— В кратчайший срок необходимо завершить подготовку документации и проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков на объекты, подлежащие ремонту в 2017 году, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Это касается и дорог, и дворовых территорий, благоустройства муниципальных образований и поселений.