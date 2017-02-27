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13:25 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский обсудил с Виктором Вексельбергом перспективы строительства ВСМ «Челябинск-Екатеринбург»

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский обсудил с председателем Совета директоров ГК «Ренова», президентом Фонда «Сколково» Виктором Вексельбергом перспективы строительства высокоскоростной магистрали между Екатеринбургом и Челябинском.

Встреча состоялась в рамках российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи с 27 по 27 февраля.

В ходе встречи Борис Дубровский отметил также важность для региона подписанного недавно Соглашения между правительством Челябинской области и фондом «Сколково». «Для нашего региона это большой шаг к формированию экономики инновационного типа и новые возможности для бизнесменов», — подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что в прошлом году в Челябинске состоялся «Стартап-Тур Сколково», в котором приняли участие свыше 500 человек из всех регионов Уральского федерального округа. Ежегодно список резидентов «Сколково» пополняется южноуральскими компаниями. Виктор Вексельберг положительно отнесся к инициативе регионального правительства по открыто филиала «Сколково» в Челябинской области.

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