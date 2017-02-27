Страны ОБСЕ смирились с возвращением Крыма в состав России

«Пространство ОБСЕ уже смирилось, хотя они, может быть, и были, и остаются против, но это личное дело каждого, с тем, что Крым и Севастополь навсегда вернулись в родную гавань», — сказал Л. Слуцкий журналистам в понедельник.

Он отметил, что в ходе участия в последней сессии ПА ОБСЕ слово «Крым», конечно, звучало, обсуждалось то, что «Крым неотвратимым образом появился на политической карте мира, и следует успокоиться и перестать навешивать ярлыки».

Такие призывы, по словам Л. Слуцкого, звучали и от многих участников недавней Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.