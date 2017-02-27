Мэр Озерска Олег Костиков заявил о переходе к одноглавию

По словам мэра, в Устав Озерского городского округа уже внесены изменения 28 декабря 2016 года. Изменения прошли процедуру госрегистраци и 22 февраля была опубликована новая редакция Устава, с этого момента она официально вступила в силу.

«Далее предстоит привести в соответствие с действующей редакцией Устава ряд нормативных документов, — пояснил Костиков. — Необходимо разработать положение о порядке определения кандидатур на должность главы округа, внести изменения в действующий регламент работы Собрания депутатов в части, касающейся процедуры избрания главы и председателя Собрания. Предстоит провести большую работу по выработке механизма учета мнений жителей округа и общественных организаций по выдвижению и обсуждению кандидатур. В дальнейшем мнение жителей обязательно будет учтено при проведении голосования и принятии решения».

Костиков добавил, что запрос на одноглавие в обществе есть. Проведенные соцопросы показывают, что озерчане поддерживают переход к одноглавой системе управления городскими округами, поскольку за порядок должен отвечать один человек. При этом мэр не обозначил четких сроков перехода к одноглавой системе управления.

По данным «ФедералПресс», Костиков может заявить о сложении полномочий на ближайшем заседании Собрания в марте.