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14:14 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Мэр Озерска Олег Костиков заявил о переходе к одноглавию

ЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля, РИА ФедералПресс. Мэр Озерска (ЗАТО) Олег Костиков сегодня, 27 февраля, на пресс-подходе прокомментировал грядущий переход работы местных властей от двуглавой системы (мэр и сити-менеджер) к одноглавой (только глава города). При этом мэр не назвал точных сроков перехода к новой системе. Об этом сообщили в городской администрации.

По словам мэра, в Устав Озерского городского округа уже внесены изменения 28 декабря 2016 года. Изменения прошли процедуру госрегистраци и 22 февраля была опубликована новая редакция Устава, с этого момента она официально вступила в силу.

«Далее предстоит привести в соответствие с действующей редакцией Устава ряд нормативных документов, — пояснил Костиков. — Необходимо разработать положение о порядке определения кандидатур на должность главы округа, внести изменения в действующий регламент работы Собрания депутатов в части, касающейся процедуры избрания главы и председателя Собрания. Предстоит провести большую работу по выработке механизма учета мнений жителей округа и общественных организаций по выдвижению и обсуждению кандидатур. В дальнейшем мнение жителей обязательно будет учтено при проведении голосования и принятии решения».

Костиков добавил, что запрос на одноглавие в обществе есть. Проведенные соцопросы показывают, что озерчане поддерживают переход к одноглавой системе управления городскими округами, поскольку за порядок должен отвечать один человек. При этом мэр не обозначил четких сроков перехода к одноглавой системе управления.

По данным «ФедералПресс», Костиков может заявить о сложении полномочий на ближайшем заседании Собрания в марте.

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