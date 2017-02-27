Мэр Озерска Олег Костиков заявил о переходе к одноглавию
ЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля, РИА ФедералПресс. Мэр Озерска (ЗАТО) Олег Костиков сегодня, 27 февраля, на
ЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля, РИА ФедералПресс. Мэр Озерска (ЗАТО) Олег Костиков сегодня, 27 февраля, на
По словам мэра, в Устав Озерского городского округа уже внесены изменения 28 декабря 2016 года. Изменения прошли процедуру госрегистраци и 22 февраля была опубликована новая редакция Устава, с этого момента она официально вступила в силу.
«Далее предстоит привести в соответствие с действующей редакцией Устава ряд нормативных документов, — пояснил Костиков. — Необходимо разработать положение о порядке определения кандидатур на должность главы округа, внести изменения в действующий регламент работы Собрания депутатов в части, касающейся процедуры избрания главы и председателя Собрания. Предстоит провести большую работу по выработке механизма учета мнений жителей округа и общественных организаций по выдвижению и обсуждению кандидатур. В дальнейшем мнение жителей обязательно будет учтено при проведении голосования и принятии решения».
Костиков добавил, что запрос на одноглавие в обществе есть. Проведенные соцопросы показывают, что озерчане поддерживают переход к одноглавой системе управления городскими округами, поскольку за порядок должен отвечать один человек. При этом мэр не обозначил четких сроков перехода к одноглавой системе управления.
По данным «ФедералПресс», Костиков может заявить о сложении полномочий на ближайшем заседании Собрания в марте.