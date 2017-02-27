Как будут повышать пособия на детей, рассказали в минтруда

Как это будет воплощено на практике, 27 февраля рассказала вице-министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова. Данный вопрос обсуждался в ходе общественных слушаний по предложенным минтруда поправкам в законы о соцобеспечении. «С 1 июля 2017 года планируется повышение размера пособия по рождению ребенка на 20%. Размеры единовременного государственного пособия по рождению ребенка зависят от минимального расчетного показателя, — цитирует замглавы минтруда today.kz. — В целях повышения пособий предусматривается изменить их кратность.

Так, выплата на рождение первого, второго и третьего детей будет повышена с 31,41 до 38 МРП, на четвертого и более — с 52,35 до 63 МРП

Так, выплата на рождение первого, второго и третьего детей будет повышена с 31,41 до 38 МРП, на четвертого и более — с 52,35 до 63 МРП

Так, выплата на рождение первого, второго и третьего детей будет повышена с 31,41 до 38 МРП, на четвертого и более — с 52,35 до 63 МРП".

В 2017 году размер МРП в Казахстане составляет 2269 тенге. Соответственно, выплаты на рождение первого, второго и третьего детей вырастут с 71 269 до 86 222 тенге, на рождение пятого ребенка и далее — с 118 782 до 142 947 тенге.