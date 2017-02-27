Минприроды упростит ряд административных процедур для бизнеса

«Планируется сокращение перечня административных процедур, в первую очередь в области недропользования и обращения с отходами. Мы сейчас активно работаем с индивидуальными предпринимателями, чтобы облегчить им процедуру согласования инструкций по обращению с отходами», — рассказала Ия Малкина.

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды упростит ряд административных процедур для бизнеса, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина.

Также Минприроды анализирует, возможен ли отказ от лицензирования.

«Лицензирование у нас осуществляется по двум направлениям — обращение с отходами и озоноразрушающие вещества. Необходимо проанализировать наши международные обязательства, в первую очередь в ЕАЭС, чтобы определить, насколько мы можем в одностороннем порядке изменить те или иные процедуры», — пояснила первый заместитель министра.

Кроме того, Минприроды занимается анализом технических нормативно-правовых актов, которые регулируют различные направления: охрану озонового слоя, возобновляемые источники энергии, обращение с отходами, охрану атмосферного воздуха, охрану и использование вод.