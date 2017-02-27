Минприроды упростит ряд административных процедур для бизнеса
«Мы сейчас активно работаем с индивидуальными предпринимателями, чтобы облегчить им процедуру согласования инструкций по обращению с отходами», — рассказала Ия Малкина.
«Мы сейчас активно работаем с индивидуальными предпринимателями, чтобы облегчить им процедуру согласования инструкций по обращению с отходами», — рассказала Ия Малкина.
27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды упростит ряд административных процедур для бизнеса, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина.
«Планируется сокращение перечня административных процедур, в первую очередь в области недропользования и обращения с отходами. Мы сейчас активно работаем с индивидуальными предпринимателями, чтобы облегчить им процедуру согласования инструкций по обращению с отходами», — рассказала Ия Малкина.
Также Минприроды анализирует, возможен ли отказ от лицензирования.
«Лицензирование у нас осуществляется по двум направлениям — обращение с отходами и озоноразрушающие вещества. Необходимо проанализировать наши международные обязательства, в первую очередь в ЕАЭС, чтобы определить, насколько мы можем в одностороннем порядке изменить те или иные процедуры», — пояснила первый заместитель министра.
Кроме того, Минприроды занимается анализом технических
«Мы проанализировали, в каких технических