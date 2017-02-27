Цуканов представил нового заместителя полпреда президента по Калининграду

Полпред президента РФ в СЗФО Николай Цуканов представил в Калининграде своего нового заместителя Михаила Ведерникова. Как передаёт корреспондент «Нового Калининграда.Ru», церемония представления прошла в понедельник в зале заседаний областной Думы.

«Перед руководством региона стоят масштабные задачи — повышение уровня жизни населения, стабилизация общественно-политической ситуации, — заявил Цуканов. — Уверен, что общими усилиями эти задачи будут успешно решаться».

«Хочу сказать, что сделаю все необходимое для координации действий органов власти и институтов гражданского общества Калининградской области, — отметил Ведерников. — Я открыт и готов к сотрудничеству и взаимодействию».