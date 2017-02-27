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14:13 (мск), источник: Volga News

Глава Самары поручил не жалеть реагентов на борьбу с гололедом

В понедельник, 27 февраля, на еженедельном совещании в администрации Самары глава города Олег Фурсов поручил усилить работу по борьбе с гололедом.

«Была оттепель, сейчас заморозки пришли. Я прошу не расслабляться МП “Благоустройство”, подрядчиков, УК. Глав районов прошу эту работу контролировать вместе с департаментом благоустройства. Возникает гололедица, надо не жалеть реагента, посыпать своевременно или откалывать лед по возможности», — заявил градоначальник.

Также мэр потребовал начать работу по благоустройству в преддверии теплого времени года. «Возникает проблема подбора мусора, я проезжал в выходные, очень недоволен состоянием города. В районные администрации были направлены телефонограммы. Мусор не должен скапливаться. Каждый день мобильные бригады должны выезжать на подбор, часть территории закреплена за МП, часть за УК. Выборочно будем проверять районы, закрепленные участки, кто за них отвечает. В городе не должно быть грязи», — отметил Олег Фурсов.

Кроме того, мэр поручил приводить в порядок автобусные павильоны, рекламные щиты, а также очищать улицы от пыли там, где сошел снег.

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