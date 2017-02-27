В Воронеже готовят отставку руководителя управления ЖКХ из-за травмирования людей упавшей с крыш наледью

Повод стали многочисленные случаи травмирования людей глыбами льда, падающими с крыш.

Прошлая неделя буквально побила антирекорд. Страдали, в основном, пожилые люди. Дважды наледь падала на детские коляски. По словам губернатора Алексея Гордеева, ответственность должны понести и управляющие компании, которые халатно относятся к своим обязанностям.

Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области:

«По отношению к случаям травмирования людей льдом, мы можем констатировать, что не всеми управляющими компаниями было воспринято к действию. Я принял сегодня решение вместе с главой города, что мы укрепим управление ЖКХ, сменим там руководителя. Просьба к правоохранительным органам, прокуратуре, управлению Следственного комитета: помочь нам довести до конца всю цепочку ответственности, сделать так, чтобы управляющие компании понимали, что они получают деньги не просто так, а за конкретную работу и имеют ответственность и перед людьми, и перед властью. Подведём итоги по окончании сезона и нужно выстроить работу так, чтобы у нас в будущем такие случаи не повторялись».

Напомним, вчера Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования пенсионерки. ЧП произошло 21 февраля на улице Ворошилова, 11.

Как сообщили следователи, из-за некачественной уборки снега на крыше дома образовалась наледь, которая и упала на козырёк входной группы. Тот, в свою очередь, не выдержав тяжести, обрушился на 75-летнюю женщину. С травмами пенсионерка была доставлена в больницу.

Правоохранители уже задержали директора управляющей компании, с ним проводятся следственные действия. По словам главы регионального СК Кирилла Левита, директор УК вёл себя при задержании крайне дерзко.

Кирилл Левит, руководитель следственного управления СК РФ Воронежской области:

«На сегодняшний день зарегистрировано 8 фактов травмирования людей от падения наледи. Самый тяжелый случай по Советскому району. Там установлен тяжкий вред здоровью, в связи с чем возбуждено уголовное дело по ст.238 ч. 2. Задержан директор УК Советского района. Вёл он себя очень дерзко при задержании, отказывался, что он директор, вообще документы все спрятаны. Я думаю, что по всем этим фактам уголовные дела будут возбуждены, мы сейчас ожидаем заключения о степени тяжести вреда здоровью. Самые жесткие меры будут приниматься».

В Воронеже за зданием управления ЖКХ города на женщину обрушилась огромная глыба льда.

В Воронеже парень пострадал от глыб льда, упавших с крыши возле детской поликлиники.