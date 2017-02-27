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14:34 (мск), источник: Volga News

Олег Фурсов потребовал сохранить действующий порядок перевозок в Куйбышевском районе

В понедельник, 27 февраля, на оперативном совещании в администрации Самары была рассмотрена информация, поступившая из Куйбышевского района.

МП «Пассажиравтотранс» с 1 марта планирует расторгнуть договор с работающим там коммерческим перевозчиком на 8 маршрутах. 37 автобусов предполагалось заменить машинами, снятыми с городских маршрутов.

«Формально они не отказались, но у нас имеется угроза срыва перевозок со стороны организации по целому ряду маршрутов, — пояснил руководитель департамента транспорта Дмитрий Войнич. — Есть проблемы в том числе и в сфере контроля, не работает навигационное оборудование. Мы берем этот вопрос на себя. Равномерно по одной единице снимем с ряда маршрутов, это будет безболезненно. Меры временная, экстренная. Готовятся торги по этим маршрутам».

Представитель администрации Куйбышевского района пояснил, что проблемы возникали в связи с имеющейся задолженностью, но сейчас средства перечислены.

Глава Самары Олег Фурсов потребовал отказаться от кардинальных мер. «Я встречался с жителями Куйбышевского района, не было жалоб по работе транспорта. Это автобусы в лизинге, им нечем платить платежи, лизингодатель грозился отозвать машины. Если ситуация нормализовалась и деньги перечислены, зачем огород городить. Зачем отказываться от их услуг и снимать автобусы с городских кассовых маршрутов, — заявил он. — Контролируете их работу, требуйте оборудовать системой Глонасс. Просто отказываться от услуг не надо. Обсуждайте ситуацию».

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