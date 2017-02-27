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15:19 (мск), источник: Ежедневник.by

ЕС продлил оружейное эмбарго против Беларуси, вне санкций — биатлон

Евросоюз в понедельник продлил на год действие оружейного эмбарго против Беларуси и индивидуальных санкций в отношении четырех человек, разрешив продажу стране оборудования для биатлона, говорится в сообщении Совета ЕС.

Источник: Ежедневник.by

В черном списке Евросоюза остались Владимир Наумов (бывший министр внутренних дел), Виктор Шейман (бывший глава Администрации президента), Юрий Сиваков (в период исчезновения политиков занимал должность главы МВД) и Дмитрий Павличенко (командир бригады спецназа внутренних войск МВД).

Санкции продлены до 27 февраля 2018 года, из оружейного эмбарго Евросоюз решил исключить поставки в Беларусь оборудования для биатлона, которые, однако, будут подлежать «предварительной авторизации со стороны уполномоченных национальных органов власти в каждом отдельном случае».

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«Ощутимые шаги, предпринимаемые Беларусью для уважения универсальных основных свободы, верховенства права и прав человека будут оставаться ключевым моментом для формирования будущей политики ЕС по отношению к Беларуси», — сказано в сообщении Совета ЕС.

Почти все санкции ЕС с Беларуси были сняты год назад — из черного списка исключили 170 человек и 10 компаний. В силе тогда осталось эмбарго на поставку оружия, введенной в 2011 году, и персональные санкции против Наумова, Шеймана, Сивакова и Павличенко, которые были введены в 2004 году.

ЕС объяснил отмену большинства ограничений шагами, которые Минск предпринял навстречу пожеланиям Брюсселя: освобождение политзаключенных, возобновление диалога по правам человека с ЕС, начало переговоров по упрощению визового режима и реадмиссии. В актив Минску также записали позитивную роль в урегулировании конфликта в Украине.

После отмены санкций Брюссель и Минск учредили координационную группу для обсуждения дальнейшего сотрудничества, запустили диалог по торговым вопросам, провели совместный инвестиционный форум в Вене, а Европарламент отменил квоты на поставку текстиля из Беларуси в ЕС.

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