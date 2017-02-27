Максим Решетников получил поддержку Дмитрия Медведева о выделении 2 млрд руб. на переселение Березников

Напомним, Максим Решетников посетил Березники 15 февраля — через несколько дней после назначения главой региона. По его словам, в городе, где произошла техногенная катастрофа, и часть домов может уйти под землю, переселение граждан из аварийных кварталов идёт не достаточно высокими темпами.

«Первое, что нужно сделать — это решить вопросы с федеральным финансированием. Сумму в объёме около 2 млрд руб. мы предварительно с Минстроем России согласовали, сейчас надо добиться выделения этих денег в 2017 году. В краевом бюджете на реализацию программы по переселению березниковцев в этом году предусмотрено 1,2 млрд руб. Есть небольшой дефицит, но, думаю, совместно с депутатами законодательного собрания мы найдём решение этого вопроса», — подчеркнул тогда Максим Решетников.

Отметим, в правобережной части Березников на сегодняшний день сданы пять из 12 девятиэтажных домов первой очереди (почти 30 тыс. кв. м жилья). Первую очередь строительства подрядчики планируют закончить к середине этого года. На будущий год планируется сдать ещё 13 домов второй очереди.