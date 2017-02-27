Цуканов опроверг намерения назначить своим замом в Калининград Анастасию Кузнецову

Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов опроверг намерения назначить на должность своего заместителя по делам Калининградской области экс-министра экономии региона Анастасию Кузнецову. Об этом Цуканов заявил журналистам в понедельник после представления назначенного на этот пост Михаила Ведерникова.

«Видимо, тем, кто это писал, было лениво читать функционал полпредства. Обязанности заместителей, как и помощников, распределяет полпред. Просто был на тот момент на совещании, которое я проводил неделю назад, вакуум — заместитель Соловьев уехал по очень важным делам в Москву, поэтому на тот момент мною были перераспределены <его> обязанности на Кузнецову. Это, наверное, и послужило информационным поводом. Кузнецова — заместитель, которая курирует экономику Северо-Запада, серьезные вопросы стоят перед СЗФО в части экономического потенциала, внутренней кооперации. Она имеет колоссальный опыт взаимодействия с федеральными органами государственной власти, с правительством, — заявил Цуканов. — Более того, она уже обустроилась, у неё служебное жильё. В Питере ей очень нравится, не помню ни разу, чтобы она изъявила желание работать в Калининградской области».

Напомним, в начале февраля «Новый Калининград.Ru» со ссылкой на источник в правительстве региона сообщил о том, что полпред президента в СЗФО Николай Цуканов намерен в ближайшее время передать должность своего заместителя по вопросам Калининградской области бывшему министру экономики Калининградской области Анастасии Кузнецовой. 36-летняя Анастасия Кузнецова вместе с супругой Цуканова Светланой работала в секретариате Ассоциации муниципальных образований Калининградской области, она является близкой подругой Цукановой. После назначения Цуканова в 2010 году губернатором региона Кузнецова сделала стремительную карьеру в правительстве, в 2013 году заняв пост министра экономики. После внезапной отставки Цуканова и назначения полпредом президента в СЗФО она получила пост его заместителя по вопросам контрольной деятельности и реализации экономической и социальной политики.