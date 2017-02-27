Украинский депутат предложил ввести двойной суверенитет для Крыма

«Касательно Крыма. Основой мирного урегулирования на полуострове может стать экспертная идея, например, двойной суверенитет или международная администрация на переходной период. Это позволит возобновить в Крыму суверенитет Украины, а не потерять его окончательно», — заявил Артеменко.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения Артеменко по нормализации отношений между Украиной и РФ и снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.