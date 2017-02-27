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17:05 (мск), источник: РИА Новости

Украинский депутат предложил ввести двойной суверенитет для Крыма

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Андрей Артеменко, предложивший «план» по снятию санкций с РФ, считает, что в Крыму стоит ввести двойной суверенитет.

«Касательно Крыма. Основой мирного урегулирования на полуострове может стать экспертная идея, например, двойной суверенитет или международная администрация на переходной период. Это позволит возобновить в Крыму суверенитет Украины, а не потерять его окончательно», — заявил Артеменко.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения Артеменко по нормализации отношений между Украиной и РФ и снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.

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