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15:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп установил антирекорд популярности

Деятельность Дональда Трампа в качестве президента позитивно оценили 44 процента американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса NBC News и Wall Street Journal.

Источник: AP 2017

По данным исследования, 48 процентов респондентов недовольны новым хозяином Белого дома. Кроме того, треть американцев считает, что новый президент не справляется со своими обязанностями.

Впервые в истории США глава государства имеет отрицательный уровень поддержки через месяц после инаугурации
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Согласно Gallup, предшественника Трампа Барака Обаму в начале его первого срока поддерживали 83 процента американцев. Популярность Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона составляла 61 и 68 процентов соответственно.

Опрос также продемонстрировал сохранение партийного разделения в американском обществе. Так, работу Трампа позитивно оценивают 85 процентов республиканцев и девять процентов демократов. Последние полагают, что новый президент не разбирается в политике на достаточном уровне.

Рейтинг основан на результатах опроса, проведенного 18—22 февраля. В нем приняли участие 1000 американцев.

Комментарии
10
СЕРГЕЙ АНТОШКИН
такое впечатление шут гороховый что ты не задумываясь рссказываешь про наши опросы про те 86%
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вася полянский
мыло прям как картина от бендира остапа- сеятель! прям так и СЫпет новостями на лева да на право
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Марк К*****
Все эти опросы полная ерунда, объективной картиртины они не дают.
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