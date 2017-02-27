Трамп установил антирекорд популярности
Деятельность Дональда Трампа в качестве президента позитивно оценили 44 процента американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса NBC News и Wall Street Journal.
Деятельность Дональда Трампа в качестве президента позитивно оценили 44 процента американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса NBC News и Wall Street Journal.
По данным исследования, 48 процентов респондентов недовольны новым хозяином Белого дома. Кроме того, треть американцев считает, что новый президент не справляется со своими обязанностями.
Согласно Gallup, предшественника Трампа Барака Обаму в начале его первого срока поддерживали 83 процента американцев. Популярность Джорджа
Опрос также продемонстрировал сохранение партийного разделения в американском обществе. Так, работу Трампа позитивно оценивают 85 процентов республиканцев и девять процентов демократов. Последние полагают, что новый президент не разбирается в политике на достаточном уровне.
Рейтинг основан на результатах опроса, проведенного