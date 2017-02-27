Трамп установил антирекорд популярности

По данным исследования, 48 процентов респондентов недовольны новым хозяином Белого дома. Кроме того, треть американцев считает, что новый президент не справляется со своими обязанностями.

Впервые в истории США глава государства имеет отрицательный уровень поддержки через месяц после инаугурации

Впервые в истории США глава государства имеет отрицательный уровень поддержки через месяц после инаугурации

СМИ: Обама занял 12-ю строчку в рейтинге всех президентов США

Согласно Gallup, предшественника Трампа Барака Обаму в начале его первого срока поддерживали 83 процента американцев. Популярность Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона составляла 61 и 68 процентов соответственно.

Опрос также продемонстрировал сохранение партийного разделения в американском обществе. Так, работу Трампа позитивно оценивают 85 процентов республиканцев и девять процентов демократов. Последние полагают, что новый президент не разбирается в политике на достаточном уровне.