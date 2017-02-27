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16:51 (мск), источник: УНИАН

«Яценюк вместо Гонтаревой»: рокировка главы НБУ обсуждается — Сюмар

Первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар не исключает, что экс-премьер-министр, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк может заменить Валерию Гонтареву на должности председателя Национального банка Украины.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сюмар заявила сегодня журналистам.

«Валерия Гонтарева является лидером недоверия украинцев среди всех политиков ввиду того курса, который проводит НБУ. Речь идет о зачистке банковской сферы и о плавающем курсе гривни. Мы опускаем национальную валюту и не кредитуем экономику. Это неправильно. Потому что задача НБУ — кредитовать экономику», — заявила депутат.

В связи с этим, как считает Сюмар, «к Гонтаревой есть много претензий и у политиков, и у общества. Поэтому я бы не удивлялась ее желанию уйти в отставку. Это чудо, что она до сих пор занимает эту должность».

Что касается Яценюка, то, по словам Сюмар, «насколько мне известно — он не хочет занимать эту должность, хотя такие предложения и такая рокировка обсуждаются».

Как сообщалось, сегодня, 27 февраля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники написали, что Гонтарева приняла решение уйти в отставку.

В то же время в НБУ не подтверждают информацию об отставке Гонтаревой.

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