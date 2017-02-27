Главный финансист города Инна Парыгина: «На пресловутые копейки Омск продолжает жить»

В частности, зашел разговор о многострадальном бюджете Омска, который до сих пор предусматривает долговые обязательства.

«Я не буду скрывать, что наш бюджет очень проблемный. На пресловутые копейки мы живем, и Омск продолжает жить. В части оптимизации мы опробовали механизм — размещение муниципальных облигаций. Конечно, мы пользуемся бюджетными кредитами, с минимальной ставкой. Каждые 50 дней мы перекредитовываемся», — сообщила Парыгина.

Отметила главный финансист и прирост муниципального долга — за четыре года он составил 2,5 млрд рублей. С 2012 года пошел в разработку план мобилизации дополнительных доходов. С этого времени городу удалось дополнительно привлечь 1,7 млрд рублей. На данный момент объем муниципального долга составляет 5,2 млрд рублей.

«Это много, но не критично для муниципалитета города. Наши доходы составляют более 7 млрд. Поэтому до 100% объема возможности увеличения муниципального долга нам далеко. Мы завершаем наращивание объема муниципального долга. Тем более что на ближайшую перспективу не предполагается существенного выделения финансовых ресурсов в связи с реализацией капиталоемких объектов», — резюмировала Инна Парыгина.

Также заместитель мэра уточнила, что в декабре прошла контрольная проверка Счетной палаты, аудиторы приезжали в Омск, и никаких серьезных и грубых нарушений выявлено не было. Парыгина отметила, что 70% бюджета составляют социальные расходы, поэтому для экономии в социальной сфере урезать точно нечего.