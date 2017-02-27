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15:25 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов пообещал субсидии калининградским отельерам

Врио губернатора отметил неплохой рост турпотока.

Источник: РИА "Новости"

Правительство Калининградской области планирует субсидировать процентную ставку по кредитам отельерам для стимулирования развития туризма в регионе. Об этом сообщил в понедельник в интервью ТАСС на инвестфоруме «Сочи-2017» врио губернатора области Антон Алиханов.

«Много строится гостиниц, отелей, и мы подумываем о том, чтобы внедрить в следующем году новый механизм поддержки — субсидирование процентной ставки для отельеров, потому что, несмотря на то, что довольно большое количество объектов вводится в оборот, тот объем роста туристического потока, который мы сейчас наблюдаем, заставляет нас думать о том, что нам в ближайшей перспективе нужно будет удваиваться», — сказал Алиханов.

Врио губернатора отметил, что по итогам 2016 года в регионе отмечен «довольно неплохой рост турпотока — порядка 30%». «В основном это, конечно, внутрироссийские туристы, доля иностранных сохраняется — примерно 13−14%», — сообщил Алиханов.

По его словам, в Калининградской области в этом году завершается большое количество проектов, которые должны оказать положительное влияние на динамику. В частности, в мае 2017 года планируется завершить первую стадию реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Храброво. «Кроме того, большое количество инвесторов готовы вкладывать средства в восстановление и реконструкцию старинных прусских и немецких зданий, которые могут привлечь туриста», — отмечает агентство.

Алиханов обратил внимание на активное развитие событийного туризма в области. «Это и мировой чемпионат фейерверков, и наш знаменитый музыкальный фестиваль “Калининград Сити Джаз”, и кинофестиваль “Короче”, и “Балтийские дебюты”, “Балтийские сезоны” — то есть довольно большое количество уже традиционных фестивалей, мероприятий. В этом году, я надеюсь, мы сможем реализовать ряд новых идей, в том числе фестиваль уличных театров и много разных других мероприятий, которые станут дополнительными инструментами привлечения турпотока в наш регион», — уточнил он.

По мнению Алиханова, региональным властям стоит делать упор на туризм, поскольку он имеет хороший мультипликативный эффект в экономике. «Количество малых и средних предприятий, которые возникают, скажем так, на одно рабочее место в туристическом секторе — оно довольно неплохое и обеспечивает существенно занятость населения», — заключил он.

Комментарии
1
Бабка Коммунистка
пообещать не значит женится .одно точно простым гражданам от этого легче не будет .ибо там где приходят туристы автоматом вырастают цены .
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