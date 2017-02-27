Алиханов пообещал субсидии калининградским отельерам
Врио губернатора отметил неплохой рост турпотока.
Врио губернатора отметил неплохой рост турпотока.
Правительство Калининградской области планирует субсидировать процентную ставку по кредитам отельерам для стимулирования развития туризма в регионе. Об этом сообщил в понедельник в интервью ТАСС на инвестфоруме «Сочи-2017» врио губернатора области Антон Алиханов.
«Много строится гостиниц, отелей, и мы подумываем о том, чтобы внедрить в следующем году новый механизм поддержки — субсидирование процентной ставки для отельеров, потому что, несмотря на то, что довольно большое количество объектов вводится в оборот, тот объем роста туристического потока, который мы сейчас наблюдаем, заставляет нас думать о том, что нам в ближайшей перспективе нужно будет удваиваться», — сказал Алиханов.
Врио губернатора отметил, что по итогам 2016 года в регионе отмечен «довольно неплохой рост турпотока — порядка 30%». «В основном это, конечно, внутрироссийские туристы, доля иностранных сохраняется — примерно 13−14%», — сообщил Алиханов.
По его словам, в Калининградской области в этом году завершается большое количество проектов, которые должны оказать положительное влияние на динамику. В частности, в мае 2017 года планируется завершить первую стадию реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Храброво. «Кроме того, большое количество инвесторов готовы вкладывать средства в восстановление и реконструкцию старинных прусских и немецких зданий, которые могут привлечь туриста», — отмечает агентство.
Алиханов обратил внимание на активное развитие событийного туризма в области. «Это и мировой чемпионат фейерверков, и наш знаменитый музыкальный фестиваль “Калининград Сити Джаз”, и кинофестиваль “Короче”, и “Балтийские дебюты”, “Балтийские сезоны” — то есть довольно большое количество уже традиционных фестивалей, мероприятий. В этом году, я надеюсь, мы сможем реализовать ряд новых идей, в том числе фестиваль уличных театров и много разных других мероприятий, которые станут дополнительными инструментами привлечения турпотока в наш регион», — уточнил он.
По мнению Алиханова, региональным властям стоит делать упор на туризм, поскольку он имеет хороший мультипликативный эффект в экономике. «Количество малых и средних предприятий, которые возникают, скажем так, на одно рабочее место в туристическом секторе — оно довольно неплохое и обеспечивает существенно занятость населения», — заключил он.