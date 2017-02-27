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15:42 (мск), источник: ИА REGNUM

Из начальников района в министры: Назначен и.о. главы Минсельхоза Прикамья

Александр Козюков, который ранее являлся главой Уинского района, назначен и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия края.

В правительстве Пермского края новое назначение. Исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия края назначен Александр Козюков, сообщают местные СМИ.

Как отмечает издание «Коммерсантъ», бывшее руководство министерства готово как можно быстрее помочь войти ему в курс дел, поскольку в Прикамье начинается посевная.

К работе Александр Козюков приступит с 1 марта, сообщает «Эхо Москвы в Перми». Добавим, что Козюков с октября 2005 года по май 2009 года работал главой Уинского сельского поселения, избиравшись на этот пост дважды. После являлся главой Уинского района. Вторично избран на пост районного начальника в сентябре 2014 года.

Окончил Пермский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия». До работы в муниципальных органах власти возглавлял колхоз «За мир».

Стоит отметить, пост министра сельского хозяйства и продовольствия стал вакантным после административной реформы экс-губернатора Виктора Басаргина. С Иваном Огородовым, возглавлявшим Минсельхоз с 2013 года, не продлили трудовой договор.

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