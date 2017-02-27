Из начальников района в министры: Назначен и.о. главы Минсельхоза Прикамья

В правительстве Пермского края новое назначение. Исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия края назначен Александр Козюков, сообщают местные СМИ.

Как отмечает издание «Коммерсантъ», бывшее руководство министерства готово как можно быстрее помочь войти ему в курс дел, поскольку в Прикамье начинается посевная.

К работе Александр Козюков приступит с 1 марта, сообщает «Эхо Москвы в Перми». Добавим, что Козюков с октября 2005 года по май 2009 года работал главой Уинского сельского поселения, избиравшись на этот пост дважды. После являлся главой Уинского района. Вторично избран на пост районного начальника в сентябре 2014 года.

Окончил Пермский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия». До работы в муниципальных органах власти возглавлял колхоз «За мир».