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15:45 (мск), источник: РИА Крым

Пространство ОБСЕ смирилось с возвращением Крыма в Россию — Слуцкий

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости (Крым). Пространство ОБСЕ смирилось с тем, что Крым и Севастополь навсегда вернулись в состав Российской Федерации. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, член российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Леонид Слуцкий на пресс-конференции в формате видеомоста Москва-Симферополь в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Источник: Reuters

Парламентарий рассказал, что на сессии ПА ОБСЕ, прошедшей в Вене 23—24 февраля, ее участники обсуждали вопросы, связанные с Крымом. В том числе, план депутата Верховной рады Украины Андрея Артеменко, который предусматривает проведение референдума на Украине о возможности передачи полуострова в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

«Обсуждали то, что Крым необратимым образом появился на политической карте мира и следует успокоиться и перестать навешивать ярлыки… На полях Парламентской ассамблеи ОБСЕ рассматривали крымское досье и то, каким образом с нами это обсуждалось, стало своего рода лакмусовой бумажкой. Пространство ОБСЕ уже смирилось с тем, что Республика навсегда вернулась в родную гавань», — рассказал Слуцкий.

Со своей стороны руководитель российской делегации в ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой отметил, что в выступлениях многих депутатов по крымской теме, «по инерции» звучали слова «аннексия» и «агрессия».

«Я в ходе выступления призвал коллег отказаться от этих антироссийских штампов… И, судя по динамике, это заканчивается: уже и аргументы исчерпаны, и фактов нет никаких. Крым был, есть и будет частью России вне зависимости от количества заявлений, которые на этот счет может делать любой европейский политик», — подчеркнул Толстой.

При этом он подчеркнул важность того, чтобы на площадках ОБСЕ «все видели, слышали и понимали, что РК является неотъемлемой частью Российской Федерации».

«Соответственно, представители Республики вне зависимости от их статуса — депутаты Госдумы, представители крымских общественных организаций, будут участвовать в этой работе. Просто, может быть, этот процесс будет выстроен более постепенно. Но то, что такая необходимость есть, и интерес к Крыму есть, — я в этом убедился в ходе двусторонних разговоров с нашими европейскими коллегами», — заверил Толстой.

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