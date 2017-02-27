Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Савченко призвала украинских солдат идти свергать власть в Киеве
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Скончался создатель программы "Жди меня"
Поступок актрисы поразил мужчин по всему миру
Донбасс ставит Киеву ультиматум: срок – один день – СМИ
Порошенко дал обещание жителям Крыма - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10«День без иммигрантов»
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
15:55 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Создан штаб по взятию украинских предприятий под контроль — Захарченко

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко отметил, что если предприятия не перерегистрируются в республике сами, с 1 марта будет введено внешнее управление.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил о создании в республике штаба по контролю над переводом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на соответствующее заявление главы ДНР.

Ранее в понедельник стало известно, что самопровозглашенная Луганская народная республика создала штаб для контроля за переходом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управления.

Читайте также
ДНР/ЛНР пригрозили взять под контроль предприятия украинской юрисдикции

«Я издал указ о создании штаба, который будет регулировать права трудящихся», — сказал Захарченко, комментируя ситуацию с предприятиями украинской юрисдикции, работа которых оказалась нарушена в связи с транспортной блокадой Донбасса со стороны Киева.

Он отметил, что если предприятия не перерегистрируются сами, с 1 марта будет введено внешнее управление.

«Остановил работу Енакиевский металлургический завод, некоторые другие предприятия, их надо запускать. И, если они не перерегистрируются до среды, то все они переходят под наш контроль полностью. Это касается и стадионов, и гостиниц», — отметил Захарченко на пресс-конференции. По его словам, соответствующие изменения в налоговый кодекс республики будут рассмотрены сегодня на внеочередной сессии Народного совета.

Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
'Опять русские хакеры': соцсети высмеяли ошибку с 'Оскаром'
Как изменится жизнь россиян в марте
Медведев заявил об отсутствии безработицы в России
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
Трамп установил антирекорд популярности
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
Умер создатель «Последнего героя» и «Жди меня»
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя Артистка рассказала об отце малыша.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь